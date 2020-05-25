В день рождения Кристина Орбакайте спела о «Свободе»

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Кристина Орбакайте выпустила сегодня, в свой день рождения, новую песню «Свобода» (слушать песню).

«Дарю Вам Всем в свой День Рождения не только свою любовь, но и новую Песню!», - радостно сообщила певица.

Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 49 лет.

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте

В песне под бит 90-х Орбакайте поет про радость свободы от опостылевших отношений.

«С днём рождения, доченька! Чудо мое!!! Живи долго и верь в чудеса», — поздравила Алла Пугачева дочь Орбакайте, сопроводив пост кадром из фильма «Чучело».

Максим Галкин, отчим Кристины, в подарок создал для именинницы клип на её новую песню «Свобода». «Будь счастлива, красотка! Спасибо за замечательную новую песню, вот смастерил в домашних условиях на неё клип», — похвастался Максим.

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