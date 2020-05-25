В день рождения Кристина Орбакайте спела о «Свободе»

В основе сюжета - история отношений вымышленной писательницы Кристины О. Она описала свои чувства в любовном романе, который затем становится мировым бестселлером под названием “Страницы жизни”. Именно “страницы жизни” листает героиня Кристины Орбакайте.





Действие происходит в осеннем Нью-Йорке на умытых дождём улицах и в полыхающем огненной листвой Центральном парке этого фантастического города.

