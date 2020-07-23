У Алла Пугачевой отобрали товарный знак «Кристина»

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Другие подробности состоявшегося в четверг онлайн-заседания пока не приводятся.

В своем иске Мартиросян, занимающаяся производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака "Кристина" в связи с его неиспользованием. Этот бренд Пугачева зарегистрировала на свое имя еще в 1997 году для 18 классов товаров и услуг. Сейчас регистрация действует до 2026 года.



Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Мартиросян просила суд отменить регистрацию для товаров одного из классов, включающего хлебобулочные и кондитерские изделия, а также для услуг еще одного класса, включающего услуги кафе, кафетериев и ресторанов. По мнению истицы, Пугачева не использует товарный знак в этих видах деятельности.

Согласно информации на сайте кондитерского дома "Кристина", компания создана в 2006 году. В Новом Уренгое у Мартиросян два фирменных магазина, торгующих тортами, пирожными, муссами и пирогами.

Ранее Мартиросян заявила РИА Новости, что у нее "лишь маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьезного, бурного" - она хочет "всего лишь узаконить" товарный знак "Кристина".