Алла Пугачева советует «Не высовывайся, дочка» в эти времена

Песня выстроена в форме диалога мамы и дочки. Мама советует дочери не высовываться, потому что «в уголочке не кусают, в уголочке не клюют» и «ты ж последнего лишишься… Ну как тебя уговорить?». Дочка, за которую поет тоже Пугачева явно с применением вокодера, отвечает: «Знаешь, мама, я не сумею Оставаться в стороне, Жить без правды - я не умею, Притворяться - не по мне».

Музыку написала сама Алла Пугачева, слова - Нина Алексеенко.



Алла Пугачева

В песне есть довольно острые фразы:

«Время-то сейчас какое?

Надо дочка переждать…

Общество совсем больное,

Что же с них убогих взять?»

В Сети можно найти любительское видео с этой же песней, выпущенное еще 11 лет назад. Но оно почему-то адресовано Ксении Собчак. Текст тоже незначительно, но отличается.