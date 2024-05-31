Алла Пугачева советует «Не высовывайся, дочка» в эти времена

Песня выстроена в форме диалога мамы и дочки. Мама советует дочери не высовываться, потому что «в уголочке не кусают, в уголочке не клюют» и «ты ж последнего лишишься… Ну как тебя уговорить?». Дочка, за которую поет тоже Пугачева явно с применением вокодера, отвечает: «Знаешь, мама, я не сумею Оставаться в стороне, Жить без правды - я не умею, Притворяться - не по мне».
Музыку написала сама Алла Пугачева, слова - Нина Алексеенко.
В песне есть довольно острые фразы:
«Время-то сейчас какое?
Надо дочка переждать…
Общество совсем больное,
Что же с них убогих взять?»
В Сети можно найти любительское видео с этой же песней, выпущенное еще 11 лет назад. Но оно почему-то адресовано Ксении Собчак. Текст тоже незначительно, но отличается.
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