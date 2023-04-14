Кристина Орбакайте уверена, что «Алла будет петь»

Орбакайте написала в своем телеграм-канале, что «это особенная для нее песня о маме и о сильной женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!».

В тексте песни есть такие строки:

«Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь».



Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Премьера песни состоялась накануне дня рождения Примадонны — завтра ей исполнится 74 года. Как певица отметит его и приедет ли на него ее супруг Максим Галкин, неизвестно. Сейчас шоумен находится на гастролях в Европе, и, судя по официальному сайту, в этот день у него пройдут два выступления в городе Гютерсло, Германия.

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте ни разу не комментировала отъезд матери, которая уехала за границу в марте 2022 года и не приезжала в Россию с октября. В конце марта артистка впервые за долгое время высказалась о ней, вспомнив, чему в детстве ее учила звездная мама, и рассказала о воспитании собственных детей.