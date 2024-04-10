Алла Пугачева владеет студией звукозаписи, заявил экс-депутат

Об этом сообщил бывший депутат Роман Худяков в своем Telegram-канале.

По данным экс-парламентария, студия является собственностью Пугачевой. От ее работы бывшая артистка получает доход, а также туда приезжают многие музыканты. Худяков сообщил, что недавно примадонна и сама записала там четыре композиции, две из которых уже можно услышать на стриминговых сервисах.



Алла Пугачева

«Знакомые с ситуацией люди уверяют, что приехала она на студию не к друзьям, а к себе, она там хозяйка, чтобы записаться», — рассказал бывший депутат.

Худяков также пожаловался, что замок примадонны в деревне Грязь до сих пор не изъят в пользу государства. Он выразил надежду, что Пугачеву признают иноагентом в ближайшее время.

Друзья примадонны рассказали, что певица каждый месяц переводит в Россию полмиллиона рублей. Оказалось, что эта сумма в основном уходит на содержание замка в Подмосковье.

При этом собственного внука Пугачева отдала на воспитание водителю. Тринадцатилетнего подростка опекает ее шофер Игорь Польшиков. Ему примадонна также ежемесячно выделяет около 200 тысяч рублей.