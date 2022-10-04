Алла Пугачева: Какое счастье, что меня ненавидят те, кого я терпеть не могла!

Алла Пугачева обратилась в соцсетях к тем, кто её критикует, и призналась, что её ненавидят те, кого она «всегда терпеть не могла».





Напомним, что сейчас Алла Пугачева находится в Израиле, куда она снова уехала после кратковременного пребывания в России. Источники сообщили, что она выставила на продажу замок в деревне Грязи, и переоформила документы на детей, чтобы вывезти их на учебу из России.

В сентябре Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой признать её иноагентом вслед за мужем. После этого в СМИ появились сообщения о том, что в полицию поступило заявление с просьбой проверить певицу на предмет дискредитации российской армии.