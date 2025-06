Lorde выпустила оду городской жизни «Hammer»

Поскольку релиз Virgin запланирован на 27 июня, Лорд в начале этой недели сообщила в социальных сетях, что в преддверии релиза выйдет еще один финальный сингл — вместе с недавно выпущенными «What Was That» и «Man of the Year».

В среду в соцсетях Лорд объяснила, что новая песня будет называться «Hammer». «Первая песня на альбоме», — написала она в подписи. «Честно говоря, ода городской жизни и похотливости».

Новый эйфорический сингл совместно спродюсирован Лорд и Джимом-И Стэком и стартует с электронного отрывка, который некоторые интернет-комментаторы сочли схожим с песней Леди Гаги «Poker Face».



В тексте песни также присутствуют отсылки к предыдущим комментариям Лорд относительно предстоящей записи, включая тему возрождения, а также ее отношения к полу, о чем свидетельствует строка: «Иногда я женщина, иногда я мужчина».

Строка перекликается с недавними комментариями певицы о том, что в прошлом году она поддерживала тесную дружбу с Чаппеллом Роаном, а также обсуждала меняющиеся отношения Лорд с гендером. «[Чаппелл Роан] спросила меня об этом... Она сказала: «Так ты теперь небинарная?» — вспоминает Лорд.

«Я подумала: «Я женщина, за исключением тех дней, когда я мужчина», — продолжила певица. - Я знаю, что это не очень удовлетворительный ответ, но какая-то часть меня действительно сопротивляется тому, чтобы это ограничивать».

Гендер — одна из нескольких тем, которые Лорд обещала раскрыть на альбоме Virgin, который выйдет 27 июня на лейбле Republic Records с дополнительным продюсированием от Фабианы Палладино, Эндрю Аджеда, Бадди Росса, Дэна Нигро и Дева Хайнса из Blood Orange. Певица и автор песен также сказала, что альбом был вдохновлен ее опытом расстройства пищевого поведения, отказа от противозачаточных средств и разрыва длительных отношений.

«Цвет альбома ясный, — описала она проект , анонсируя его в апреле. - Как вода в ванной, окна, лед, слюни. Полная прозрачность. Язык простой и несентиментальный. Звуки одинаковые везде, где это возможно. Я пыталась увидеть себя, насквозь. Я пыталась создать документ, который бы отражал мою женственность: сырую, первобытную, невинную, элегантную, открытую, духовную, маскулинную».