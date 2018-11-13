Lorde обвинила Канье Уэста в плагиате

22-летняя новозеландская поп-исполнительница обратила внимание на то, что в своем совместном выступлении рэперы использовали летающую над концертной площадкой огромную коробку с людьми, пишет Газета.ru. Аналогичный прием Лорд использовала еще в 2017 году во время своего тура.



Выступление Лорд



Выступление Канье Уэста и Kid Cudi

«Я горжусь своей работой, и здорово, когда ей вдохновляются другие. Но не воруйте — ни у женщин, ни у кого бы то ни было — ни в 2018 году, ни когда-либо еще», — написала она.

Пока комментариев от Канье Уэста и Kid Cudi не последовало.