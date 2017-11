Despacito не стала лучшей песней года

В рейтинге 50 произведений, передает РИА Новости. Первую строчку заняла композиция британского певца из группы One Direction Гарри Стайлcа Sign of the Times. "Серебро" издание отдало песне Homemade Dynamite новозеландской артистки Лорд. Тройку лидеров замыкает Humble Кендрика Ламара.

Песня Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера заняла всего лишь седьмое место, несмотря на побитые рекорды по просмотрам на YouTube.

Также в топ-10 попали трек Bodak Yellow певицы Карди Би, песня Lights of Home группы U2, Bad and Boujee в совместном исполнении группы Migos и репера Lul Uzi Ver. На восьмом месте оказалось произведение Feel it Still исполнителей Portugal. The Man, за ними следуют песня Lust for Life Ланы Дель Рей и The Weekend, а также Mask Off рэпера Future.