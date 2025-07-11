Шура рассказал, как он обязан солнцевским бандитам

«Я из Новосибирска в Москву отправился, потому что меня отправил Вениамин Бах, это клуб корейских боевых искусств "Успех". Меня отправили в Москву на студию "Салам" в уплату долга. Я приехал записать три песни. Я тогда ночевал на скамейках в парке Останкино, потому что о моем проживании никто не продумал».
«Это влияние разных структур. Это сейчас есть продюсер, концертный директор, а тогда ничего этого не было. Были долги у братвы перед отдельными городами, где существовали студии для записи. Ну вот за долг и записали. Надо было выжить. У меня до сих пор со всей братвой пиздатые отношения. Сережа Михась, привет! Солнцевские, ореховские, новосибирские, - всем привет!
Все у меня с ними было всегда хорошо. Я всегда пел живьем. И надо было радовать их, я как большая проститутка. Но уважаемая проститутка. И так до сих пор. И когда мне объявили онкологию на пол-миллиона долларов, которые нужно было заплатить, - Сережа все выделил. Спасли на свою голову!»
«Солнцевские, спасибо! Вам благодарствую. Нонна Шатова, хозяйка «Метелицы», и Михась меня спасли. Нонна меня и свела с Михасем. Пол-миллиона долларов стоило мое излечение. Они собрались все вместе. Нине Шатовой и Михасю низкий поклон. Но теперь я хожу, общаюсь, пою. И это не было в долг. Щас разревусь! Пять лет меня не было на нашей долбаной эстраде. Три года химио-терапии».
Но успех Шуре принесли песни Павла Есенина.
«И вот как-то он мне выделил три песни, а я выделил ему денежку, какую смог. Это даже не были песни, это были мелодии с хорошо продуманным ритмом. До сих пор их играют. А тексты я сверху написал. Это были "Холодная луна", "Порушка-параня" и "Дум-дум-дум". Стрельнула "Холодная луна". Это была студия "Салам" Миши Саламова в Твери, и там все было по секундам. Мне говорят, что осталось полчаса. И я пишу эту поебень: "Почему холодная луна мне не дарит утро". Там за мной Агутин стоял в очереди, Губин... И стрельнуло же! За двадцать минут написал текст!»
Но с Павлом Есениным сначала отношения вообще не заладились.
«Я поехал на конкурс в Юрмале, и я торговал тогда цветами с кладбища. ОН узнал про это. И когда я пришел к нему, чтобы петь бэк-вокал для конкурсаЮ он сказал: "Иди торгуй цветами". Но спустя какой-то месяц мы записали все бэки для шоу (Шура не рассказывает, как это случилось). И потом он говорит6 найдите его быстро, у меня есть проект для него. А с Чантурией была такая блатная история, но мы дружим до сих пор».
Кстати, в 1998 году Шура за одну ночь заработал 380 тысяч долларов.
«В новогоднюю ночь у меня было намечено 12 концертов за ночь. Ну, как концерты - по 2 или 4 песни. Санкт-Петербург. С нами ехала мигалка-машина. Две успели там, четыре там, где-то две с половиной, где-то одну, потом мосты развели. На два концерта я уже не успел. 380 тысяч долларов за одну ночь, - куда они делись, не спрашивайте!»
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