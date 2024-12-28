Шура купил дом и квартиру, но считает себя бомжом

В сложный период своей жизни Александр Медведев потерял квартиру в Москве и оказался фактически без крыши над головой. Однако теперь ситуация изменилась к лучшему. Шура признался, что купил жилье своей мечты.



Шура

«Как обстоят дела с недвижимостью? На данный день хорошо. Я купил квартиру неделю назад. И сегодня опоздал на съемку, потому что делал себе паспорт. Сначала за ту деньги получить, потом новую купить. Вот у меня сейчас идет такой недельный процесс: продажа-покупка, продажа-покупка», – поделился Шура.

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Минувшим летом артист купил еще одно жилье. По слухам, он стал владельцем квартиры за 70 миллионов рублей. Однако Шура раскрыл, что на самом деле приобрел не квартиру, а дом, и сумма оказалась намного больше. Мэтр эстрады отметил, что пока еще не успел начать ремонт.

«Что-то дешево очень. Сколько? В два раза больше. Это не квартира, а дом. Домик в Подмосковье. Да, купил в этом году. Ранее была квартирка 70 квадратных метров. Но, Господи, не за те цены, которые ты говоришь! По-моему, получилось 115 миллионов. Эту квартиру купил полтора года назад. Документы еще не оформлены, поэтому ничего пока не могу сказать. Нигде нет ремонта. Я бомж. Где я сейчас прописан? Есть прописочка в одном уголочке, конечно», - раскрыл секрет Шура.