Буйнов, Пенкин, Зара и Шура получили премию Fashion People Awards

В этом году на юбилейной церемонии были отмечены не только достижения за прошлый год. Артисты «Вне времени» получили награды за многолетние заслуги.



На ковровой дорожке царила магия соединения поколений. Продюсер и основатель премии, Артем Сорокин, как и всегда, лично встречал каждого гостя церемонии вместе с ведущими ковровой дорожки Марией Топчий и Несс Егоровой.



На мероприятии были замечены: Диана Гурцкая, Екатерина Волкова, Наталия Власова, Эвелина Бледанс, Олеся Судзиловская, Илья Шиян, Шура, Гога Никобадзе, Ирина Ортман, Иван Николаев, Юлия Беретта, Саша Project и многие другие. А также мэтры шоу-бизнеса: Александр Буйнов, Сергей Пенкин, Татьяна Маркова.



Ведущими церемонии выступили Юлия Барановская и Константин Тарасюк.



В этом году заветные статуэтки FPA получили:



Александр Буйнов - за вклад в развитие музыкальной индустрии

Александр Леонидович Достман - за вклад в развитие российского шоу-бизнеса

Сергей Пенкин - Артист-легенда

Зара - fashion певица

Эльгиза Каражанова - Стартап года

Эвелина Бледанс - fashion актриса

Денис Шведов - fashion актер

Олеся Судзиловская - fashion ведущая

⁠Вячеслав Макаров - fashion ведущий

Максим Селищев - бизнесмен года

Анна Семенович и Прохор Шаляпин - коллаборация года

Денис Клявер - юбилейное шоу

Илья Шиян - легендарный fashion дизайнер

⁠Лика Бланк - продюсер тв шоу

Мария Погребняк - fashion блогер

Шура - ярчайший артист вне времени

Катя Лель - галактическая певица

Татьяна Маркова - возвращение легенды

Регулярный контент-проект «Завтраки с Идой Достман» - Семейные ценности

Зухра Балакеримова - лучший хирург по круговой липосакции. Авторская методика

Клиника эстетической медицины высоких технологий "Самая" - лучшая клиника эстетической медицины

Аида Пашаева - лицо как искусство: контурная пластика 2026.

Sunrise resort & cruises - самая стильная сеть отелей в Египте

Kuda Villingili Resort - лучший семейный отель

Nano Asia - beauty бренд года

Яна Кривченко - miss Fashion People Awards 2026.



Атмосферу уюта, которой так славятся мероприятия Soroka Production, создавали ягодные композиции от компании Промомед (Тирзетта), угощения от Kaufman event, напитки от Chateau Tamagne и Nedra.



Гостям премии вручали подарки от Telomerol, Nano Asia, ICE Proffeshional, Ovvio, Ellior cosmetics и шоколадные конфеты Dy’Nastie.



Насыщенная программа поразила гостей мероприятия. Фееричное открытие церемонии подарили хозяева сцены - балет театра Todes. Своими выступлениями зрителей порадовали Александр Буйнов, группа Блестящие, Шура, Эльгиза Каражанова, Сергей Пенкин, Зара, Полина Дьякова, Катя Лель, Вячеслав Макаров, Саша Савельева, Анна Семенович, Жан Милимеров, Татьяна Маркова.

В финале торжества гостей ждал эксклюзивный многоярусный торт от pr-агентства Lumo.