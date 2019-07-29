С 65-летием Игоря Крутого поздравили орденом и добрыми словами

Об этом говорится в указе главе казахстанского государства.

"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России наградить орденом "Достык" II степени Крутого Игоря Яковлевича - композитора, Российская Федерация", - говорится в документе.



Игорь Крутой

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.

"Вы создали уникальный творческий стиль, стали автором многих популярных песен, завоевали сердца миллионов людей. Без Ваших лирических мелодий невозможно представить современную отечественную эстраду. А Ваши сольные программы с успехом проходят не только в России, но и за рубежом", - говорится в телеграмме.

Игорь Крутой сегодня празднует 65-летний юбилей. Российские музыканты, исполняющие песни Игоря Крутого, поздравили композитора с 65-летием на своих страницах в Инстаграме.

"Пусть сегодня и всегда вам жизнь улыбается счастьем, радостью и теплом. Пусть рядом будут близкие, родные люди и дарят свою любовь. Бесконечного творческого полета, воплощения в жизнь самых смелых и "крутых" идей, крепкого здоровья и благополучия!", - пожелала композитору Ирина Аллегрова.

"Спасибо за дружбу! Спасибо за песни!" - написал Филипп Киркоров.

"Друзья, совсем недавно Игорь Яковлевич примкнул к армии Инстаграм-блогеров. Подпишитесь на его аккаунт, это будет для него прекрасным подарком в честь юбилея", - отметила Валерия.

Александр Буйнов напомнил хиты музыканта, которые он исполняет: "Игорь Крутой сегодня, пожалуй, единственный композитор такого масштаба в стране. Мы с тобой создали два прекрасных альбома, песни с которых до сих пор звучат в моих сольниках по просьбе зрителей! "Острова любви", "Финансы поют романсы", "Песня о Родине" и сегодня звучат современно".