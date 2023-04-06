Роскомнадзор подтвердил отзыв лицензии у Крутого и Кормильцева

В связи с этим ведомство обратилось в суд с требованием признать регистрацию этого СМИ недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

«В ходе контрольного мероприятия Роскомнадзор выявил, что СМИ "Русское музыкальное телевидение", учредителями которого являются Кормильцев В.Г. и Крутой И.Я., не издается более года... В адрес учредителей были направлены письма с разъяснениями прав на прекращение действия СМИ по своему решению. Так как ответы от учредителя не последовали, Роскомнадзор обратился в суд по месту регистрации с требованием признания регистрации его регионального издания недействительным», — говорится в сообщении.



Игорь Крутой

СМИ было зарегистрирована 20 лет назад, но за это время ни одного раза не вышла в эфир.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 15 Закона РФ "О средствах массовой информации", если СМИ не выходит в свет более одного года, то по заявлению регистрирующего органа в судебном порядке регистрация издания может быть признана недействительной.

Композитор и продюсер действия Роскомнадзора пока не прокомментировали.