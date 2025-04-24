«Новая волна» переезжает из Сочи в Казань

Об этом журналистам сообщил продюсер, композитор, организатор и председатель жюри конкурса Игорь Крутой.

«"Новая волна" в этом году пройдет в Казани. С 21 по 26 августа», - сказал Крутой.



Игорь Крутой

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, прием заявок на конкурс продлен до 15 мая. Помимо конкурсантов в музыкальном событии примут участие Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Anna Asti, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие.

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Мэр Казани Ильсур Метшин выразил уверенность, что "Новая волна" поднимет Казань на новый уровень.

«Искренне верю, что наш гостеприимный многонациональный город в свою очередь придаст особый шарм "Новой волне", подарит ей новые яркие оттенки, свою любовь и энергию. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы "Новая волна" у центра семьи "Казан" на фоне Казанки и нашего Кремля стала новой красивой страницей в истории этого великолепного фестиваля, за которым следит вся Россия», - цитирует его слова пресс-служба.

Фестиваль состоится с 21 по 26 августа на площадке у Центра семьи «Казан» рядом с рекой Казанка и Казанским Кремлем.

Конкурс стартовал в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи. В 2020 году "Новая волна" должна была пройти в Казани в честь юбилея города, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. В 2021 и 2024 годах конкурс проходил в Сириусе.