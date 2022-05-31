Конкурс «Новая волна» перенесен

Еще в начале мая оргкомитет «Новой волны» опровергал слухи о переносе конкурса, планируя провести его в августе в Сочи, но без конкретных дат.



Новая волна

Теперь же объявлено о переносе сроков мероприятия с августа 2022-го на 2023 год.





Мероприятие решили перенести из-за невозможности проведения мероприятия в текущей обстановке.

«Конкурс «Новая волна» с участием звёзд российской и мировой сцены проводится с 2002 года, - говорится в официальном сообщении организаторов. – Главными героями конкурса всегда являются талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты. Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран. Остаемся с вами на связи, уже скучаем и ждём новых встреч!»