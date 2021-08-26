Артур Пирожков спел «Летом на фиесте» на мотив хита «Modern Talking»

В основу песни «Летом на фиесте» лёг легендарный трек «Cheri, Cheri Lady», выпущенный группой «Modern Talking» в далёком 1985 году и любимый уже многими поколениями поклонников популярной музыки. Песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дитера Болена (Dieter Bohlen). «Летом на фиесте» получилась лёгкой и заводной песней — в фирменном стиле Артура Пирожкова.



Артур Пирожков

Сцена «Новой Волны» превратилась в импровизированный пляж с большими надувными жёлтыми утками и яркой мультипликационной графикой. На протяжении всего номера артиста сопровождали танцовщицы в костюмах вишенок. Всё выступление получилось юморным, ярким и дерзким. Со сцены Александр Ревва поблагодарил поэта Михаила Гуцериева и композитора Дитера Болена за созданное произведение. В сентябре ожидается выход песни и премьера клипа Артура Пирожкова «Летом на фиесте».

Также на закрытие было припасено выступление Артёма Качера, впервые выступившего на «Новой Волне» с песней на стихи Михаила Гуцериева. Суперхит лета 2020 года «Твой первый» стал ярким моментом церемонии закрытия и символично подчеркнул первое выступление Качера с его первой песней на стихи поэта.



Артём Качер

«Я очень сильно ждал этот номер и очень рад, что фестиваль выбрал эту песню на стихи невероятно талантливого, любимого и мегакрутого Михаила Сафарбековича Гуцериева. Я рад представлять эту композицию и знаю, что её многие ждали. «Твой первый» — фирменный трек! Я сразу полюбил себя в этой песне, а песню в себе. В ней такой правильный баланс современного звука и взрослых, правильных, мудрых слов. «Вечер куражится до зари, с ней кто-то рядом — мне не с руки...» — это же огонь! И номер у нас получился по-настоящему огненный. В общем, «Твой первый» сегодня зажёг по полной», — отметил певец Артём Качер.