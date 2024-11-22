Артур Пирожков и «Хлеб» перепели Шуру

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Артур Пирожков и группа «Хлеб» выпустили кавер на песню Шуры «Холодная луна» (слушать песню).

Песня стала первым треком из новогоднего музыкального шоу «VK под шубой 3». Новые композиции сборник будут выходить каждую неделю.

Группа «Хлеб» объявила о желании записать фит с Артуром Пирожковым в своём сообществе ВКонтакте. Артисты опубликовали видео, в котором рассказали о мечте и попросили поклонников активно тегать Александра Ревву в комментариях. Они добавили, что группа и певец буквально созданы, чтобы поработать вместе, и даже придумали название дуэта — "Углеводное окно".

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заметил активность фанатов «Хлеба» и не смог остаться в стороне. В шоу «Кстати» артист подтвердил сотрудничество и обсудил с ведущими оригинальный хит. По словам Александра, этот трек предложили взять участники группы, молодые артисты с интересным звучанием. Певец отметил, что сам любит «Холодную луну» с 1990-х.

Артур Пирожков
Артур Пирожков

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«В песне есть голос Пирожкова и неповторимый стиль группы Хлеб, а всё вместе — это драйв, позитив и много-много танцев! Я доверился группе, их вкусу и видению, дал им энергию, свой неповторимый вокал и зарядил на творчество. (Смеётся.) Остальное они сделали сами. Думаю, именно в этом будет заключаться успех и изюминка творения», — поделился Александр Ревва.

«Мы готовились к записи этой песни с 2003 года, когда увидели в финале Высшей лиги КВН Александра Ревву. У нас тогда ещё не было группы и вообще мы втроём не были знакомы, но верили, что с этим парнем сваришь ещё какую кашу! Вам стоит послушать наш кавер, потому что он уникален. Больше никто в мире не сможет так исполнить этот трек», — сказали участники группы Хлеб.

Оригинальный трек "Холодная луна" вышел в 1997 году.

Трансляция праздничного шоу VK под шубой 3 состоится 27 декабря на VK Видео.

Новогоднее шоу VK под шубой впервые прошло в 2022 году. Его участниками стали Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, Иосиф Пригожин, Лариса Долина, Илья Соболев и другие артисты.

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