Артур Пирожков и «Хлеб» перепели Шуру

Песня стала первым треком из новогоднего музыкального шоу «VK под шубой 3». Новые композиции сборник будут выходить каждую неделю.

Группа «Хлеб» объявила о желании записать фит с Артуром Пирожковым в своём сообществе ВКонтакте. Артисты опубликовали видео, в котором рассказали о мечте и попросили поклонников активно тегать Александра Ревву в комментариях. Они добавили, что группа и певец буквально созданы, чтобы поработать вместе, и даже придумали название дуэта — "Углеводное окно".

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заметил активность фанатов «Хлеба» и не смог остаться в стороне. В шоу «Кстати» артист подтвердил сотрудничество и обсудил с ведущими оригинальный хит. По словам Александра, этот трек предложили взять участники группы, молодые артисты с интересным звучанием. Певец отметил, что сам любит «Холодную луну» с 1990-х.



Артур Пирожков

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«В песне есть голос Пирожкова и неповторимый стиль группы Хлеб, а всё вместе — это драйв, позитив и много-много танцев! Я доверился группе, их вкусу и видению, дал им энергию, свой неповторимый вокал и зарядил на творчество. (Смеётся.) Остальное они сделали сами. Думаю, именно в этом будет заключаться успех и изюминка творения», — поделился Александр Ревва.

«Мы готовились к записи этой песни с 2003 года, когда увидели в финале Высшей лиги КВН Александра Ревву. У нас тогда ещё не было группы и вообще мы втроём не были знакомы, но верили, что с этим парнем сваришь ещё какую кашу! Вам стоит послушать наш кавер, потому что он уникален. Больше никто в мире не сможет так исполнить этот трек», — сказали участники группы Хлеб.

Оригинальный трек "Холодная луна" вышел в 1997 году.

Трансляция праздничного шоу VK под шубой 3 состоится 27 декабря на VK Видео.

Новогоднее шоу VK под шубой впервые прошло в 2022 году. Его участниками стали Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, Иосиф Пригожин, Лариса Долина, Илья Соболев и другие артисты.