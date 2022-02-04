Клава Кока и Артур Пирожков в Дубае обещают все, что «Хочешь»

«Премьера самого горячего танцевального клипа «Хочешь»! В этом жарком дуэте Клавы Коки и Артура Пирожкова есть всё, чего мы так хотим этой зимой: тепло, солнце, море и, конечно же, любовь! Настраиваемся на танцевальную волну и ловим весенние вайбы!», - говорится в описании ролика.

В клипе режиссера Сергея Грея Кока и Пирожков наслаждаются отдыхом в Дубае - ездят в кабриолете по пустыне, устраивают танцы на яхте и катаются на лошадях. Параллельно певица рассказывает о том, что хочет любви и романтики, а шоумен обещает, что готов ей все это дать.



Клава Кока и Артур Пирожков

Это первая совместная работа музыкантов. «Sugar daddy и miss харизма очень постарались для вас! Делитесь эмоциями! И делитесь с друзьями! Этот заряд позитива и огня должен увидеть каждый!!! Ведь «когда рядом две бомбы, то случается «БУМ»», - утверждает Клава.