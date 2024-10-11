Артур Пирожков как Кощей Бессмертный призывает «Делай все»

Песня написана от лица самовлюбленного тирана, который привык, чтобы женщины ему угождали. Автор композиции - Денис Ковальский.

«Ты свободна, словно птица в небе синем, делай все, что хочешь, делай все, но чтобы это нравилось мне, только чтобы это нравилось мне. Нет секретов и запретов, только лишь – любовь», - поет Артур Пирожков.

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Артур Пирожков

В тот же день состоялась и премьера сказочного клипа на песню. В ролике Артур играет Кощея Бессмертного, который справляет очень солидный юбилей и по совету Бабы Яги (Ёла Санько) решает найти любовь. С этой целью он обращается в ворона и похищает красавицу Алёнушку (Анастасия Кольцова), дарит ей свою смерть в игле и становится покорным мужем. То есть смысл песни перевернут в обратную сторону.