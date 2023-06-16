Артур Пирожков спел призыв ходить на его концерты

В песне артист обращается к девушке, которая не может вылезти из череды проблем. У нее «парень ушел к подруге и с ней танцует буги-вуги», убежала кошка, а также «нервы не справляются, денежки кончаются». В сингле Артур Пирожков предлагает девушке оригинальный способ решения всех проблем.

«Приходи на мой концерт, пока твои года не просвистели. И вновь Пирожков дарит всем свою любовь», - поет артист.



Артур Пирожков

Автором слов и музыки нового трека стал Денис Ковальский. Релиз сингла состоялся на лейбле VK Records.