Kонцерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys резко увеличили оборот общепита в Казахстане

«Согласно полученным оценкам, проведение концертов мировых исполнителей привело к увеличению разрыва объема предоставленных услуг общественного питания на 5-11% в зависимости от исполнителя и города проведения», - указал ЦБ.



Jennifer Lopez

По оценкам регулятора, наиболее существенный эффект отмечен в Астане, где показатель вырос примерно на 8,4%.

В Нацбанке уточнили, что влияние на розничную торговлю оказалось минимальным, поскольку краткосрочные импульсы спроса связаны преимущественно с посещением объектов общепита, тогда как покупки непродовольственных товаров, как правило, планируются заранее.

Лопес выступила в Астане и Алма-Ате в августе. В сентябре в этих городах прошли шоу американского бойз-бэнда Backstreet Boys.