Джей Ло: Я должна была полюбить себя, чтобы полюбить другого!

Про свои 50 лет Джей Ло сказала, что возраст - это не что иное, как число. «[Число] ничего не значит для меня. Честно говоря, я чувствую то же самое, что и в 28 лет, когда я выпустила свою первую пластинку, - сказала она, намекая на свой альбом 1999 года On the 6. - Я думаю, что это образ мышления, когда я просто продолжаю понимать, что я все еще расту. Так что, пока я все еще расту, еще есть куда идти, это еще далеко не конец путешествия, только потому, что мне исполнилось 50. Это еще не конец! Это скорее середина жизни».
Лопес сказала, что она работала над тем, чтобы расставить приоритеты в своем счастье, несмотря на ее воспитание. «Ну, я воспитана так, чтобы думать, что если я позабочусь обо всех остальных, то я хороший человек. Я ставила себя последней. В моей семье много женщин, вот так нас воспитали, это особенность латиноамериканцев. Все более значимы, чем вы... Но я пришла к осознанию того, что ... мне нужно позаботиться о себе, чтобы я лучше позаботилась обо всех остальных».
После того как Лопес несколько раз вступала в отношения в возрасте 20 лет, она также рассказала о том, что в 50 лет помолвлена с бывшей звездой бейсбола Алексом Родригесом. «Я думаю, что это ключ к жизни, что я должна была любить себя, и должна была самой быть в порядке, прежде чем смогу обрести здоровые отношения», - объяснила Лопес. Она сказала, что пересмотрела всю свою жизнь после развода с Марком Энтони. «Мне казалось, что я с треском провалилась, и что я не даю своим детям то, что им нужно».
Затем Лопес работала над собой, ходила на терапию, молилась, медитировала, читала книги Луизы Хей и опиралась на поддержку более старших друзей, что привело к эмоциональной независимости. «Если я с кем-то, я не с кем-то, Дженнифер счастлива. Я счастлива!» Она также сказала, что нет обговоренной даты, когда она пойдет по проходу церкви. С их крепким партнерством, по ее словам, «нет спешки».
Когда ее спросили, находит ли она когда-нибудь недостатки, когда смотрит в зеркало, Лопес сказала, что она может критиковать определенные черты, но знает, что она ценит то, что видит. «Бывают дни, когда я смотрю в зеркало, когда я выхожу из душа и смотрю на себя во всей своей красе, и я говорю себе: «Ты сексуальна», и я чувствую себя время от времени живущей хорошим днем: «Как же у тебя все хорошо!», - смеется Лопес, которая говорит, что она ходит в спортзал три-четыре раза в неделю, когда она не в тренировочном режиме и проводит не более часа в день, тренируясь. «Для спорта вам нужно дисциплины больше, чем нужно, когда вы хотите просто убивать себя».
В отношении 2020 года и своей карьеры Лопес приветствует то, что ждет впереди. «Я знаю это. Мои следующие 10 лет ... Я не знаю, что произойдет, но это будет лучше, чем то, что произошло».
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