Джей Ло: Я должна была полюбить себя, чтобы полюбить другого!

Про свои 50 лет Джей Ло сказала, что возраст - это не что иное, как число. «[Число] ничего не значит для меня. Честно говоря, я чувствую то же самое, что и в 28 лет, когда я выпустила свою первую пластинку, - сказала она, намекая на свой альбом 1999 года On the 6. - Я думаю, что это образ мышления, когда я просто продолжаю понимать, что я все еще расту. Так что, пока я все еще расту, еще есть куда идти, это еще далеко не конец путешествия, только потому, что мне исполнилось 50. Это еще не конец! Это скорее середина жизни».



Дженнифер Лопес и Опра Уинфри

Лопес сказала, что она работала над тем, чтобы расставить приоритеты в своем счастье, несмотря на ее воспитание. «Ну, я воспитана так, чтобы думать, что если я позабочусь обо всех остальных, то я хороший человек. Я ставила себя последней. В моей семье много женщин, вот так нас воспитали, это особенность латиноамериканцев. Все более значимы, чем вы... Но я пришла к осознанию того, что ... мне нужно позаботиться о себе, чтобы я лучше позаботилась обо всех остальных».

После того как Лопес несколько раз вступала в отношения в возрасте 20 лет, она также рассказала о том, что в 50 лет помолвлена с бывшей звездой бейсбола Алексом Родригесом. «Я думаю, что это ключ к жизни, что я должна была любить себя, и должна была самой быть в порядке, прежде чем смогу обрести здоровые отношения», - объяснила Лопес. Она сказала, что пересмотрела всю свою жизнь после развода с Марком Энтони. «Мне казалось, что я с треском провалилась, и что я не даю своим детям то, что им нужно».

Затем Лопес работала над собой, ходила на терапию, молилась, медитировала, читала книги Луизы Хей и опиралась на поддержку более старших друзей, что привело к эмоциональной независимости. «Если я с кем-то, я не с кем-то, Дженнифер счастлива. Я счастлива!» Она также сказала, что нет обговоренной даты, когда она пойдет по проходу церкви. С их крепким партнерством, по ее словам, «нет спешки».

Когда ее спросили, находит ли она когда-нибудь недостатки, когда смотрит в зеркало, Лопес сказала, что она может критиковать определенные черты, но знает, что она ценит то, что видит. «Бывают дни, когда я смотрю в зеркало, когда я выхожу из душа и смотрю на себя во всей своей красе, и я говорю себе: «Ты сексуальна», и я чувствую себя время от времени живущей хорошим днем: «Как же у тебя все хорошо!», - смеется Лопес, которая говорит, что она ходит в спортзал три-четыре раза в неделю, когда она не в тренировочном режиме и проводит не более часа в день, тренируясь. «Для спорта вам нужно дисциплины больше, чем нужно, когда вы хотите просто убивать себя».

В отношении 2020 года и своей карьеры Лопес приветствует то, что ждет впереди. «Я знаю это. Мои следующие 10 лет ... Я не знаю, что произойдет, но это будет лучше, чем то, что произошло».