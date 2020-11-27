Дженнифер Лопеc спела про утреннее пробуждение

В песне «In The Morning» под латино-лаунж Дженнифер Лопеc обращается к возлюбленному и призывает его доказать силу своих чувств. Джей Ло говорит, что хочет слышать нежные слова от возлюбленного не только в минуты страсти, но и утром, когда тот просыпается рядом с ней.

Джей Ло продолжает впечатлять своей активностью. Всего несколько дней назад она выступила на премии American Music Awards 2020, парой недель ранее представила сразу два фита со звездой латин-попа Малумой, - и вот сегодня сольная композиция «In The Morning».



Jennifer Lopez

Напомним, в августе прошлого года она выступила с сольным концертом в Москве.