Дженнифер Лопес посвятит еще один альбом Бену Аффлеку

Соответствующую запись она разместила на своей странице в соцсетях.



Jennifer Lopez

«Новый проект будет называться This is Me... Now ("Это я... сейчас")».

В сопровождающих свой пост хештегах исполнительница упомянула альбом This is me... Then ("Это я... тогда"), вышедший 20 лет и посвященный мужу Лопес Бену Аффлеку. Одна из анонсированных новых песен под названием Dear Ben pt. II ("Дорогой Бен, часть II") будет также посвящена ему.

По сведениям журнала Variety, поклонники смогут услышать новые работы Лопес в 2023 году.