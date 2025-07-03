Энрике Иглесиас продал свой каталог за «девятизначную сумму»

Исполнитель хита «Hero» заключил сделку с музыкальной компанией, которая защищает его имя, изображение и образ, стремясь расширить возможности лицензирования.



Enrique Iglesias

Агентство Bloomberg первым сообщило о предполагаемой сумме, которую Энрике получит от партнерства.

В своем заявлении он сказал: «Мои песни имеют огромное значение как для моих поклонников, так и для меня. Я рад работать с командой Influence Media. Я уверен, что мы построим прочное партнерство для моей музыки и будущих проектов».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Основатель и соуправляющий партнер Influence Media Лилетт Писарро прокомментировала: «Энрике — мировая икона, и его присоединение к нашей семье Influence Media — это для нас переломный момент.

«В течение четверти века он покорял поклонников по всему миру хитами, возглавившими чарты и побившими рекорды. От «Experiencia Religiosa» до «Hero» и «Bailando», «I Like It» и «Be With You» — мало кто из артистов может приблизиться к тому, чего добился Энрике в коммерческом плане. Он сыграл ключевую роль в представлении двуязычной музыки массам. Мы не могли бы быть более взволнованы партнерством с одной из самых узнаваемых фигур в современной музыке».

48-летняя латиноамериканская звезда, который в настоящее время гастролирует по Северной Америке со своей «Трилогией», стал последней, кто заключил сделку с Influence, следуя по стопам таких артистов, как Блейк Шелтон, Фьючер и Джулия Майклс.