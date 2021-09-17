Энрике Иглесиас выпустил последний альбом

Альбом может стать последним в его музыкальной карьере. Певец отметил, что не собирается прекращать писать новые песни, так как он очень любит этот творческий процесс. По словам исполнителя, композиции могут выходить в свет не в формате альбомов.
«Может быть, это мой последний альбом. Это не то, о чем я думаю последние несколько месяцев. Это то, о чем я думаю последние несколько лет», — цитирует слова артиста портал The People.
У Тома 2 дата выхода на момент написания неизвестна.
«Энрике Иглесиас был и остается очень посредственным артистом. Еще один альбом ничего не меняет - артист по-прежнему очень небрежен в вокальных партиях, совсем не интересуется развитием песен, да и вообще выглядит человеком, очень далеким от музыки. Так что решение закончить музыкальную карьеру вполне логично. Мог бы закончить красиво, да таланта не хватило. Свои песни никакие, а дуэты, где даже Pitbull и Bad Bunny засветились, вообще трагикомичны - буквально каждый из фичеров затмевает никакущего Энрике, да и продакшн трека они делали явно сами», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
Энрике подал иск в федеральный суд Майами против своего бывшего звукозаписывающего лейбла за систематическую недоплату гонораров за стриминг. В иске утверждается, что ему дали только 50% гонорара за стриминг от Universal Music Group. Согласно иску, он пытался проверить бухгалтерию Universal. Его команда юристов и художник считают, что неправильный учет привел к нехватке миллионов долларов. Теперь он требует, чтобы суд принудил лейбл к выплате утраченных гонораров.
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