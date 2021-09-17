Энрике Иглесиас выпустил последний альбом

Энрике Иглесиас спелся с Питбулем Испанский певец Энрике Иглесиас и американский рэпер Питбуль презентовали совместную работу. Композиция «Move to Miami» опубликована в youtube-канале Энрике Иглесиаса. В соцсетях певец активно анансировал новинку и просил фанатов делать репосты.





Новый клип Enrique Iglesias бьет рекорды просмотров Энрике Иглесиас и кубинский певец Дессемер Буэно представили в пятницу свой новый совместный клип под названием "Nos fuimos lejos" ("Мы ушли далеко"). За один день видеоролик набрал почти 1 млн просмотров на YouTube. Как сообщает ТАСС со ссылкой на кубинское агентство Prensa Latina, съемки клипа проходили в Лас-Вегасе (штат Невада) и его окрестностях.



"Я сочинил эту песню вместе с известным кубинским композитором Хорхе Луисом Пилото. Энрике Иглесиас был вторым человеком, кто ее услышал. Композиция ему так понравилась, что он решил присоединиться к нашей команде", - рассказал Дессемер Буэно. По его словам, "Nos fuimos lejos" представляет...

Enrique Iglesias показал зажигательный клип «Subeme La Radio» Испанский певец Энрике Иглесиас вернулся с новым синглом, который получил название «Subeme La Radio». Чуть позже, на «YouTube», было опубликована зажигательное видео на трек, пишет Аpelzin.



В записи новинки приняли участие Descemer Bueno и Zion & Lennox, в то время как продюсерами выступили лично Энрике, Felix Ortiz, Gabriel Pizarro и Descemer Bueno.



Последний альбом музыканта «Sex and Love» поступил в продажу в марте 2014 года и добрался до 8-й позиции чарта «Billboard 200», став 2-жды платиновым в США.





Организаторов концертов Enrique Iglesias хотят высечь Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена предложил необычным образом наказать организаторов концерта певца Энрике Иглесиаса. Главе государства не понравилось поведение фанаток, которые во время шоу срывали с себя бюстгальтеры, а также пытались подняться на сцену и поцеловать певца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си. Кроме того, его возмутили цены на билеты — посещение концерта именитого исполнителя стоило от 5 тысяч до 50 тысяч рупий (35 — 350 долларов).





Enrique Iglesias



По мнению Сирисены, "подобное некультурное поведение противоречит культуре страны". "Я не защищаю фанаток, они не должны быть...