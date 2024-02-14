Дженнифер Лопес объявила о завершении музыкальной карьеры

Об этом она рассказала в интервью, в котором также поделилась своими эмоциями и планами.



Jennifer Lopez

По словам певицы, она не уверена, что будет записывать еще один альбом после этого, так как считает, что эта пластинка является кульминацией всего ее творческого пути. Певица также заявила, что она и ее команда сделали много разных обложек для альбома, чтобы порадовать фанатов и предложить им разные коллекционные издания.

«Правда в том, что я даже не знаю, запишу ли я когда-нибудь ещё один альбом после этого. Это своего рода квинтэссенция проекта Дженнифер Лопес, и мне приятно, что в определённый момент она станут предметом коллекционирования», - призналась Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес рассказала, что работа над альбомом была очень трудной и затратной, а сама она вложила в него всю свою душу и сердце. Исполнительница считает, что для нее это конец одной эпохи и начало новой, и что она очень взволнована своим новым проектом.

«Этот альбом определённо отнял у меня много сил», - говорит Дженнифер Лопес.