Дженнифер Лопес объявила о завершении музыкальной карьеры

Об этом она рассказала в интервью, в котором также поделилась своими эмоциями и планами.
По словам певицы, она не уверена, что будет записывать еще один альбом после этого, так как считает, что эта пластинка является кульминацией всего ее творческого пути. Певица также заявила, что она и ее команда сделали много разных обложек для альбома, чтобы порадовать фанатов и предложить им разные коллекционные издания.
«Правда в том, что я даже не знаю, запишу ли я когда-нибудь ещё один альбом после этого. Это своего рода квинтэссенция проекта Дженнифер Лопес, и мне приятно, что в определённый момент она станут предметом коллекционирования», - призналась Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес рассказала, что работа над альбомом была очень трудной и затратной, а сама она вложила в него всю свою душу и сердце. Исполнительница считает, что для нее это конец одной эпохи и начало новой, и что она очень взволнована своим новым проектом.
«Этот альбом определённо отнял у меня много сил», - говорит Дженнифер Лопес.
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