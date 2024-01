Дженнифер Лопес снялась на обложку альбома в российском наряде

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в комбинезоне с цветочным узором российского бренда Yanina Couture для обложки своего первого за десять лет студийного альбома This Is Me…Now, пишет Sun.

Для эксклюзивных виниловых обложек певица использовала несколько нарядов, в том числе и образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето 2023, о чем поделилась на свой странице в соцсетях.



Jennifer Lopez

На фото Лопес позирует в эффектном обтягивающем телесном комбинезоне с рисунком из крупных алых маков.

Выпуск самой пластинки запланирован на 16 февраля 2024 года. Релиз будет приурочен к юбилею альбома This Is Me… Then, который исполнительница выпустила 20 лет назад.