У Бейонсе украли невыпущенную музыку

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление правоохранителей города Атланта, штат Джорджия.



Beyonce

«Полиция ищет подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находятся конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку, а также будущие сет-листы ее концертов и планы по съемкам шоу, из транспортного средства в Атланте», - говорится в материале.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Согласно заявлению полиции, пострадавшими по инциденту числятся хореограф и танцор певицы. Эти материалы находились в двух чемоданах, принадлежащих хореографу и танцовщице из команды Бейонсе. На данный момент подозреваемый еще не задержан.

Как отмечает телеканал, сейчас Бейонсе находится в турне. В понедельник (по местному времени) она дает последний концерт в Атланте, после чего отправится в Лас-Вегас.