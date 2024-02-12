Бейонсе запела кантри: слушаем две новых песни певицы

Треки войдут в грядущий альбом «Renaissance Act II», релиз которого состоится через полтора месяца – 29 марта.

Похоже, на этот раз Бейонсе подготовила кантри-материал. В конце 2022-го сообщалось, что второй альбом Бейонсе из серии «Renaissance» будет акустическим – и, возможно, кантри под это определение подходит. Первый «акт» «Renaissance» был клубно-танцевальным, второй – в какой-то степени его противоположность: гитарный и относительно медленный.

Бейонсе также представила трейлер «Renaissance Act II», еще больше углубившийся в кантри-эстетику. Интересно, что на «Грэмми»-2024, прошедшей 4 февраля, Бейонсе заявилась в шляпе, похожей на ковбойскую. Этим певица могла намекнуть на стиль «Renaissance Act II». Фанатов Бейонсе вряд ли удивит кантри: в 2016-м звезда выступала на премии Country Music Awards, да и Техас, родной штат Бейонсе, известен своей любовью к этому жанру.

«Renaissance» вышел 29 июля 2022 года и стал седьмой студийной работой Бейонсе. Он получил огромное число восторженных отзывов критиков и принес певице «Грэмми» как «Лучший танцевальный/ электронный альбом» – но не выиграл в «Альбоме года», хотя этого ждали очень многие, так как у Бейонсе до сих пор нет ни одного «Альбома года» на «Грэмми». В мае 2023-го начался мировой тур в поддержку «Renaissance», чьи сборы составили 579 млн долларов – по итогам года он уступил лишь гастролям Тейлор Свифт с миллиардной кассой. Учитывая вторую часть «Renaissance», Бейонсе может продолжить тур и тоже дойти до миллиарда.



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