Beyonce стала миллиардершей

Этот успех закрепил за ней статус иконы поп-культуры наравне с Тейлор Свифт. Она стала лишь пятой исполнительницей в этом списке, вслед за своим мужем Jay-Z, Свифт, Спрингстином и Рианной.



Beyonce

Основу ее состояния, оцениваемого Forbes в $148 млн дохода до налогов в 2025 году, составляет контроль над своей карьерой через компанию Parkwood Entertainment, основанную в 2010 году. Parkwood продюсирует всю ее музыку и туры, позволяя Бейонсе получать большую долю прибыли. Большая часть богатства получена от музыки и гастролей, а не только от сторонних брендов.

Ее тур Cowboy Carter принес более 400 миллионов долларов от билетов, плюс 50 миллионов от мерчандайза. Благодаря модели мини-резиденций (32 концерта на 9 стадионах), она максимизировала доход.

Бейонсе является пионером в монетизации зрелищ: она выпустила концертные фильмы напрямую через кинотеатры или стриминги, получая большую часть выручки. Хотя продажи альбомов ниже, чем у конкурентов, доход от туров (до 90% дохода артиста) обеспечивает ей место среди самых высокооплачиваемых музыкантов.

Бейонсе планирует свою деятельность, стараясь сохранить баланс: она ранее заявляла GQ, что хочет гастролировать «только тогда, когда ее дети не ходят в школу».