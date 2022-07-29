Бейонсе выпустила альбом Renaissance

В альбоме представлено 16 треков, а над некоторыми треками потрудились такие известные музыканты, как Jay-Z, Drake и Skrillex.

Альбом Renaissance слили в сеть за два дня до официального выхода альбома. Накануне поп-дива обратилась к фанатам, поблагодарив большинство за терпение и преданность.



Beyonce







«Итак, альбом слили. А вы все ждали, когда он все же выйдет официально, чтобы насладиться им вместе. Я никогда с таким не сталкивалась. Я не могу найти слов благодарности каждому за вашу любовь и защиту. Я ценю, что вы пытались призвать к ответственности людей, которые слили альбом раньше времени. <…> Я продолжу отдавать всю себя, чтобы доставлять вам наслаждение», — написала Бейонсе в своих социальных сетях.

Судя по всему, это только лишь первая часть проекта Renaissance и предполагается, что вскоре нас ждет еще две.

«Создание этого альбома дало мне возможность помечтать и найти спасение в страшное для мира время. Это позволило мне почувствовать себя свободной и авантюрной в то время, когда мало что еще двигалось. Мое намерение состояло в том, чтобы создать безопасное место, место без суждений. Место, где можно освободиться от перфекционизма и чрезмерного мышления. Место, чтобы кричать, освобождаться, чувствовать свободу. Это было прекрасное исследовательское путешествие».