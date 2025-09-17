Похититель музыки Бейонсе арестован

8 июля танцовщица Диандре Блю и хореограф Кристофер Грант гастролировали с Бейонсе в Атланте и позвонили в полицию, чтобы сообщить о взломе их автомобиля. Блю и Грант сообщили властям, что в их арендованной машине было разбито стекло и что из неё украли два чемодана, «содержавшие конфиденциальную личную информацию».



Beyonce

В полицейском отчете говорится, что в украденном багаже ​​находились два ноутбука Apple и пять флеш-накопителей, а также «неизданная музыка» и другие цифровые файлы, связанные с турне Бейонсе.

Полиция Атланты подтвердила в пресс-релизе, что ни один из предметов пока не найден:

«Департамент полиции Атланты подтверждает, что был произведен арест по делу о краже из автомобиля, номер дела #251892044, произошедшей 8 июля 2025 года. Подозреваемый Кельвин Эванс был арестован 26 августа 2025 года сотрудниками полиции Хейпвилля и доставлен в тюрьму округа Фултон. Украденные вещи на данный момент не найдены. Расследование продолжается. На данный момент видеозаписи с камер не будут раскрыты».

Billboard получил юридические документы и может подтвердить, что Кельвину Эвансу предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в тяжком преступлении, связанном с проникновением в автомобиль или другое транспортное средство с целью совершения кражи или совершения тяжкого преступления. Залог Эванса установлен в размере 20 000 долларов, предварительное слушание состоится в среду.

На сайте полиции Атланты говорится, что Эванс был задержан в прошлом месяце, 26 августа, полицейским управлением соседнего города Хейпвилл и доставлен в тюрьму округа Фултон.

В день ареста Эванса Billboard Boxscore сообщил , что тур Cowboy Carter собрал 102,3 миллиона долларов и продал 392 000 билетов на восемь концертов в июле. Таким образом, это уже третий месяц подряд, когда тур преодолел порог в 100 миллионов долларов.