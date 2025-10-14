Возможно ли возрождение дуэта HammAli & Navai?

Артист подчеркнул, что не может предсказать будущее, так как «только Всевышний знает». Он отметил, что любые человеческие отношения должны приносить счастье, а не дискомфорт.



HammAli

«Может быть, мы там одумаемся, и вообще в голове всё поменяется, начнём понимать друг друга лучше, чем понимали до перерыва, и вообще, может, возродимся ещё с большей силой, кто знает, а может и нет», — рассказал HammAli.

Артист также признался, что глубоко любил группу HammAli & Navai и полностью погружался в этот музыкальный проект. Это было важной частью его жизни, дарившей ему вдохновение и радость. В то же время, он откровенно сообщил, что у него были моменты, когда ему приходило в голову завершить свою музыкальную карьеру.

Несмотря на эти трудные размышления, HammAli продолжает активно работать и творить. Фанаты дуэта с нетерпением ожидают, каким будет их будущее и надеются на возможное воссоединение группы и дальнейшие совместные выступления.