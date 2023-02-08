HammAli и Navai решили все-таки экранизировать хит «Птичка»

Дуэт HammAli&Navai выпустил клип на свой старый хит «Птичка», и это первое видео на популярнейшую песню (смотреть клип).ПопКлипыВ состав съёмочной команды клипа вошли финалисты образовательного марафона креативной платформы Простор от VK: режиссёр Алексей Богданов, оператор Виктор Крылов и продюсер Искандер Гарипов. Клип показывает токсичные отношения между парнем и девушкой, которые заканчиваются разрывом и слезами. История перемежается кадрами поющих HammAli и Navai. HammAli&NavaiБыстрый поиск: HammAli&Navai Добавить комментарий
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