«Новое Радио Awards 2022» досталась Zivert, Билану, Artik&Asti и Клаве Коке

Победителей премии определило экспертное жюри, в которое вошли известные артисты, продюсеры, представители лейблов и другие акулы шоу-бизнеса, а также слушатели «Нового Радио», принявшие участие в интернет-голосовании.

Имена лауреатов в прямом эфире объявили генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов и ведущий Кирилл Калинин:

«Лучшая артистка» — Zivert

другие номинанты: Мари Краймбрери, Клава Кока, Ёлка, Полина Гагарина;



Zivert

«Лучший артист» — Дима Билан

другие номинанты: Nю, Мот, Niletto, Ramil';

«Лучшая группа» — Artik&Asti

другие номинанты: Cream Soda, Gayazov$ Brother$, Dabro, Filatov&Karas, HammАli&Navai;

«Лучшая коллаборация» — «Лилии» (Мот&Jony)

другие номинанты: «Как дела, малыш?» (Звонкий&Мари Краймбрери), «Пошла жара» (Filatov&Karas&Gayazov$ Brother$), «Останься» (Nю&Асия);



Мот

«Лучший продюсер» — Velvet Music (проекты «Мари Краймбрери», «Ёлка», «Burito», «Звонкий»)

другие номинанты: Zion Music (проекты «Niletto», «Ваня Дмитриенко»), Black Star (проект «Клава Кока»);

Заклятые конкуренты индустрии, ведущие лейблы звукозаписи — «Первое музыкальное Издательство», Sony Music Entertainment Russia, Universal Music Group, Warner Music Russia и Zhara Music — объединились и раскрыли сводные данные о тиражах, онлайн-продажах и количестве скачиваний треков в Сети, чтобы выявить лидеров в двух номинациях:

«Лучший сингл» — «Птичка» (HammАli&Navai).





А приз за «Лучший альбом» разделили между собой сразу два претендента: «Миллениум X» (Artik&Asti) и Million dollar: Business и Million dollar: Happiness (Моргенштерн).

Острая конкурентная борьба развернулась и в номинации «Лучшее видео». Клип «Пьяную домой» не оставил никаких шансов конкурентам — Клава Кока обошла по количеству просмотров ролики Show Моргенштерна, «Ты горишь как огонь» Slava Marlow и «Грустинка» Хабиба.



Клава Кока

Специальной внеконкурсной награды «За вклад в развитие музыки» удостоился прославленный хитмейкер, народный артист России и главный есаул отечественного шоу-бизнеса Олег Газманов.

Впервые в истории премии был выбран «Лучший артист по версии слушателей» — им стал Niletto.



Niletto

Оказались сюрпризом для зрителей интернет-трансляции церемонии «Новое Радио Awards» ультрамодные образы любимых всеми артистов. Свои видео перформансы в современном концертном зале «Нового Радио» с помощью команды радиостанции представили Клава Кока, перевоплотившаяся в кей-поп диву; разогревший женскую часть аудитории рельефными кубиками пресса Niletto; иронизирующие над актуальными трендами Хабиб и Radjo; закрутившие любовную драму Звонкий и Мари Краймбрери; трогательные Dabro; напомнившие о долгожданном сезоне отпусков Gayazov$ Brother$ и Filatov&Karas и, конечно, остановившие «В моменте» прекрасное мгновение Джарахов и Mary Gu.

Кульминацией вечеринки стал live-сет Вани Дмитриенко — фрешмен получил свою первую Золотую Сирену как «Прорыв года». Он исполнил суперхиты «Венера-Юпитер», «Лего», «Стерва» и «Вечно молодым».



Ваня Дмитриенко

«Номинация на премию “Новое Радио Awards” — уже является знаком качества и подтверждает признание достижений артиста не только поклонниками, но и коллегами по индустрии. Статуэтка Золотой Сирены украсит коллекцию любого известного артиста, а новичкам позволит утвердить авторитет и занять своё место на звёздном небосклоне российского шоу-бизнеса», - говорит генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.

Полная видеоверсия «Новое Радио Awards» и подробная информация о премии доступны на awards.newradio.ru и страницах радиостанции в социальных сетях по хештегу #НРА2022.