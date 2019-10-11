Конкурс «Музыкастинг» подошел к финалу

Победителю достанется запись сингла, который будет активно ротироваться на «Новом Радио», контракт с Warner Music Russia на выпуск и продвижение песни, а также медиаподдержка сервиса VK. Но и это ещё не всё, самый яркий дебютант по версии станции выступит на летнем опенэйре VK Fest в Санкт-Петербурге в 2020 году. Всего, более 3000 музыкантов отправили свои демозаписи на онлайн-кастинг. Отбор, который проходил с 1 мая по 6 октября, прошли только 25 самых запоминающихся артистов. На полуфиналах в прямом эфире «Нового Радио» они исполняют свои песни вживую в уникальной профессиональной концертной студии станции.

«Музыкастинг» — возможность для молодых исполнителей попасть в шоу-бизнес. Более 3000 заявок музыканты со всей России отправили на «Новое Радио», чтобы принять участие в проекте. Но лишь 25 счастливчиков оказались, в итоге, перед звездным жюри. Дима Билан, Ёлка, Artik, Лолита, Мари Краймбрери и другие звёзды вместе с профессионалами индустрии музыкального бизнеса - Генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, директор по стратегии развития радиовещания «Нового Радио» Андрей Дроздов, генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов и др. - определяют лучших из лучших.

Модный звук прямой бочки задал ритм всему выступлению Ефима Карташёва. В 15 лет ради того, чтобы сочинять хиты, подросток сбежал из дома вместе со своими друзьями в студию звукозаписи. Позже Ефим учился в Российской академии музыки имени Гнесиных вместе с Егором Кридом. На «Музыкастинге» исполнитель под псевдонимом Fahmi заявил о себе с помощью романтичного трека с незамысловатым названием «Бум-бум», соединив в нём поп- и рэп-тренды. Популярная певица Мари Краймбрери оценила текст сингла:

«Я бы такое послушала. По крайней мере, он не поёт «бум-буб в клубе». У нас просто и так делают некоторые ребята на сцене, если что. А Fahmi спел что-то оригинальное: «я в твоём сердце слышу буб-бум». Сначала эта фраза смущает, как и словосочетание из другой известной песни «панда-гепарда». Но потом, послушав трек до конца, ты уже и сам начинаешь напевать то же самое».

Вторая победительница полуфинала Анастасия Алентьева переехала в Москву из Кемеровской области четыре года назад. На шоу «Нового Радио» под ником Асия она спела о неразделённой любви. Баллада «Пепел и дым» была написана после того, как бывший молодой человек Насти разбил ей сердце и сделай предложение другой. Прониклась историей и лирикой музыкальный редактор «Нового Радио» Екатерина Худошина:

«Мне понравилось, чувствуется боль девушки. Классные слова «Вы идёте под венец, а я — к успеху. Исполнительница выступила вся в белом. Это очень красиво. Плюс, у песни есть своя история и легенда».

В итоге, жюри вместе со слушателями «Нового Радио» не смогли выбрать одного финалиста. Во «ВКонтакте» с минимальным перевесом голосов в 2% победила Асия. Девушке выразили свой респект 36% аудитории официального сообщества «Музыкастинга». Речь Андрея Дроздова, директора по стратегии развития радиовещания «Нового Радио», стала решающей для четвёртого отборочного тура:

«Fahmi и Асия — два больших артиста. На данный момент Асия немножко более профессиональна, она уже снимает себе клипы и создаёт сейчас чуть более готовый продукт. Но наша команда никогда не шла по пути наименьшего сопротивления. Мы — «Новое Радио», мы самые крутые и у нас самый технологичный эфир, самый технологичный звук. Мы ставим рекорды по прослушиваниям. Почему бы нам ни сломать стереотипы? Я проголосую за Fahmi, ребята! И, таким образом, уравновешу баллы этих двух участников — у каждого теперь по три голоса».

До финала, который состоится 14 октября, остался всего один отборочный этап. За четыре конкурсных дня онлайн-трансляции «Музыкастинга 2.0» посмотрели более 4,5 млн раз. Успеть проголосовать за одного из дебютантов возможно в официальном сообществе шоу «ВКонтакте», а следить за новостями проекта — в прямом эфире и на сайте станции, а также в мобильных приложениях для IOS и Android.