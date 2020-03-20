«Новое Радио» и ВКонтакте проведут серию онлайн-концертов

Все возможности федеральной радиостанции и популярной социальной сети будут направлены на то, чтобы бесплатно донести живые концерты до каждого.

В рамках масштабного развлекательного эфира, который будет транслироваться в FM-диапазоне и в Интернете, популярные артисты исполнят любимые миллионами суперхиты и суперновинки, а слушатели станции и пользователи Сети смогут виртуально побывать на выступлениях своих кумиров, несмотря на отмену массовых мероприятий во всём мире.

Объединились вокруг общей идеи и звёзды шоу-бизнеса: у многих из них отменились гастрольные туры, но они нашли способ поддержать своих поклонников. Специальный проект стартует с выступления группы PIZZA — в эту пятницу в 18:00. Своё участие в акции уже подтвердили: Zivert, Burito, Filatov&Karas, Мари Краймбрери, IOWA, Uma2rman и другие артисты.

Ежедневно в течение двух недель концерты музыкантов можно будет услышать в прямом эфире «Нового Радио» и увидеть в интернет-трансляции ВКонтакте. «Музыка на дом. Концерты с доставкой» охватит всю федеральную сеть вещания станции в России, а также в Белоруссии, Литве, Молдавии, Таджикистане и Таиланде.

Благодаря мультимедийности проекта у слушателей и зрителей, будет возможность пообщаться со звёздами в прямом эфире, задав свои вопросы в комментариях к видеотрансляции ВКонтакте, а уникальная акустика сверхсовременной студии «Нового Радио» позволит им по достоинству оценить оригинальные и кавер-версии песен даже на расстоянии.

Наблюдать за происходящим, кроме как в группе vk.com/newradio, можно будет на stayhome.newradio.ru, а также в приложениях для iOS и Android.