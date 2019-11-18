«Новое Радио» вручит свои премии в новом формате

21 февраля 2020 года на «ВТБ Арене» состоится «Новое Радио Awards». Церемония вручения наград лучшим из лучших пройдет в обновлённом формате — суперхедлайнерами шоу станут три артиста, которые неизменно собирают многотысячные залы по всей стране и за её пределами, а общее количество просмотров видеоклипов в Интернете у каждого из них перевалило за миллиард.

Популярнейший в России рэпер Баста, культовая группа «Руки Вверх» и провокационный рейв-проект Little Big выступят на премии «Нового Радио» перед зрителями с большими концертными программами. Также на сцену выйдут и другие яркие музыканты, среди которых возможные победители «Новое Радио Awards».



Афиша

16 декабря в прямом эфире станции будут представлены номинации премии и объявлены претенденты — топовые звёзды, которые имели невероятный успех у публики, были в тренде целый год и чьи песни занимали верхние строчки хит-парада «Высшая Лига» на «Новом Радио».

В течение двух месяцев на сайте awards.newradio.ru и в сообществе «Нового Радио» «ВКонтакте» (vk.com/newradio) будет проходить народное голосование в пяти номинациях: «лучший артист», «лучшая артистка», «лучшая группа», «лучшая коллаборация» и «прорыв года».

Слушатели станции смогут выбрать самых любимых и достойных артистов. Кроме пользователей Сети, голосовать за лауреатов премии будут признанные профессионалы музыкальной индустрии.

Специалисты ведущих российских звукозаписывающих лейблов на основании данных тиражей и онлайн-продаж обозначат лидеров в двух номинациях — «лучший сингл» и «лучший музыкальный альбом».

Представители ключевых интернет-площадок подсчитают статистику просмотров видеоклипов, а компетентное жюри, в которое войдут деятели кино, известные режиссёры и клипмейкеры назовут победителя в своей номинации — «лучшее видео».

Помимо этого, экспертами будет определен тот, кто уверенно задавал в течение года основные тренды — «лучший продюсер».

Также будет объявлен обладатель внеконкурсной награды «за выдающиеся заслуги» в российском шоу-бизнесе.

Главная интрига премии, кто из достойнейших, в итоге, получит почётную статуэтку в виде Золотой сирены, сохранится до самого финала торжественного вечера 21 февраля.

На протяжении четырёх лет «Новое Радио» определяет самых востребованных хитмейкеров России, среди которых — KAZKA, Полина Гагарина, Эмма М, Дима Билан, RASA, Макс Барских, Ёлка, LOC DOG, Вера Брежнева, Настя Кудри, Ани Лорак, Filatov & Karas, Елена Темникова, Burito, «Ночные снайперы», Alekseev, Лолита, MARUV, Алексей Романоф, Гузель Хасанова, «Руки Вверх», Мари Краймбрери, Masstank и другие популярные артисты.

Билеты на «Новое Радио Awards 2020» уже в продаже.