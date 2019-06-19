«Новое радио» изменило формат и название своей премии

Ранее премия называлась «Высшая Лига», теперь название изменено на «Новое Радио Awards».

Самый популярный в стране рэпер Баста, культовая группа «Руки Вверх» и провокационный рейв-проект Little Big выступят на церемонии «Нового Радио» с большими концертными программами. Также на сцену выйдут и другие яркие представители российской сцены, среди которых главные номинанты премии «Новое Радио Awards». В ходе церемонии награды получат топовые артисты, чьи песни на протяжении года занимали верхние строчки хит-парада радиостанции.

«Новое Радио» уже три года награждает самых востребованных представителей российского шоу-бизнеса. Среди тех, кто был удостоен статуэток в виде символа Премии – Золотой Сирены – Полина Гагарина, Дима Билан, Макс Барских, Елена Темникова, Loc Dog, Ёлка, Эмма М, MARUV, Мари Краймбрери и другие популярные хитмейкеры.

Церемония собирает в зале более 5000 зрителей, а телеверсию события на федеральных каналах смотрят более 5 миллионов человек. Шоу «Нового Радио» получило высокую оценку ведущих профессионалов рынка и было названо лучшей Премией 2018 года.

«Новое Радио Awards» состоится 21 февраля 2020 года на «ВТБ Арене».