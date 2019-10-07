«Новое Радио» запускает «Музыкастинг 2.0»

Более 3000 претендентов со всех уголков России приняли участие в онлайн-кастинге, который проходил с 1 мая по 6 октября. За это время компетентным жюри были отобраны 25 наиболее талантливых музыкантов. С 7 по 11 октября каждый день в прямом эфире по пять конкурсантов будут биться за право выхода в финал. Главное испытание — живое выступление в уникальной сверхсовременной концертной студии «Нового Радио».

Разглядеть самобытных артистов с оригинальной манерой исполнения предстоит авторитетным экспертам российского шоу-бизнеса, среди которых: генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, директор по стратегии развития радиовещания «Нового Радио» Андрей Дроздов, генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков, а также популярные артисты страны — Дима Билан, Ёлка, Игорь Николаев, Лолита, Artik из дуэта Artik&Asti, Мари Краймбрери и другие.

«Музыкастинг» будет транслироваться в эфире «Нового Радио», на сайте станции и в официальном сообществе проекта «ВКонтакте». Слушатели смогут повлиять на итоговое решение, проголосовав за понравившихся участников.

Финал шоу запланирован на 14 октября — в прямом эфире радиостанции станет известен самый перспективный артист нового поколения.