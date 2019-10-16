Билан и Лолита нашли своих фаворитов на конкурсе «Нового радио»

В качестве награды начинающую артистку ждёт запись сингла в оригинальной аранжировке от «Нового Радио» и его последующая ротация в эфире, контракт с Warner Music Russia на выпуск трека и его продвижение, а также медиаподдержка социальной сети «ВКонтакте».

«Музыкастинг 2.0» встряхнул не только российский шоу-бизнес, но и пользователей Cети — онлайн-трансляции конкурса собрали более 10 миллионов просмотров. Десятки тысяч пользователей голосовали во «ВКонтакте» за понравившихся участников вместе с авторитетным жюри, которое в режиме LIVE-прослушиваний выбирало в студии «Нового Радио» финалистов. В команду экспертов вошли настоящие акулы индустрии — генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, программный директор «Нового Радио» Андрей Дроздов, генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков, а также суперзвёзды — Игорь Николаев, Дима Билан, Ёлка, Лолита, Artik из дуэта Artik&Asti, Мари Краймбрери и другие.

Признанные профессионалы российского шоу-бизнеса оценивали творческий потенциал дебютантов. Певица Лолита:

«Артист может не иметь внешность, пробивающую всех наповал, но должен «пробивать» голосом насквозь. Это главное. Петь так, чтобы сразу захотелось добавить его в плейлист».



Лолита

Среди участников звезда даже нашла «русского Джастина Бибера». Смартфон певицы пополнился новыми треками, а во время выступления одного из конкурсантов, она не могла сдержать эмоций:

«С первой ноты — это секс!»

Эксперты в студии «Нового Радио» порой были единодушны, оценивая участников, но иногда обстановка накалялась до предела, настолько ответственно они подходили к поиску новых звёзд. Дима Билан, споря с коллегами, вступился за популярную музыку:

«Поп-музыка — это вообще-то высокий жанр. Сейчас все говорят о хип-хопе, как о чём-то андеграундном и модном, но он уже давно стал мейнстримом. Не вижу повода для снобизма и пренебрежительного отношения к так называемой “попсе”».



Дима Билан

Известный композитор и продюсер Игорь Николаев признался, что тоже переживал за будущее индустрии, но изменил своё мнение за время конкурса.

«Скажу честно, в последнее время у меня было ощущение безнадёги, застоя от того, что происходит на нашей эстраде. Сегодня я увидел, что будущее есть. У меня даже слёзы счастья были, когда слушал финалистов. Спасибо “Новому Радио” за то, что открывает новых артистов, даёт им путевку в жизнь»!

Лучшей начинающей артисткой слушатели «Нового Радио» и жюри «Музыкастинга 2.0» назвали певицу Асию. Под этим псевдонимом уже несколько лет пишет и исполняет песни Анастасия Алентьева из Кемеровской области. Победный хит она сочинила, переживая личную драму — бывший молодой человек разбил ей сердце и сделал предложение другой. Чтобы восстановиться после болезненного разрыва отношений, она решила сменить обстановку и переехала в Москву. О триумфе в музыкальном конкурсе Асия даже не мечтала:

v«Кто-то из друзей скинул мне ссылку на анкету “Музыкастинга”, и я решила отправить песню. Не думала, что из этого что-то получится — слишком много разочарований было в моей жизни. Я много раз ошибалась, падала, плакала. Но неудачи закаляют. Наверное, начался новый этап. Это непривычное, но очень приятное ощущение — чувствовать себя победительницей».



Победительница конкурса Асия

Новая жизнь ждёт всех финалистов «Музыкастинга 2.0». Директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков заявил, что готов пригласить их на масштабный летний опенэйр VK Fest:

«Лайнап фестиваля мы пока держим в секрете, но могу приоткрыть тайну и назвать первого участника — Асия выступит на главной сцене VK Fest, который пройдёт в Санкт-Петербурге летом 2020 года».

Высокий профессиональный уровень участников «Музыкастинга 2.0» вдохновил команду «Нового Радио» продолжать конкурс и уже начинать подготовку к следующему сезону шоу. Генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов:

«Сегодня любой музыкант имеет возможность записать и выложить трек в Сеть, получить быстрый отклик от аудитории. Но пробиться в артисты, как прежде, так и ныне — очень сложно. Команда “Нового Радио” озадачена тем, чтобы у русской музыки было клёвое будущее. Мы хотим в это вкладываться, своими ресурсами, своим рабочим и свободным временем, и мне кажется, что это получается. Настолько крутым получился этот наш музыкальный эксперимент, что, уверен, уже весной мы объявим приём работ в третий сезон “Музыкастинга”».

Избранные выступления финалистов и материалы о конкурсе доступны на сайте станции, в мобильных приложениях для iOS и Android и в официальной группе «Музыкастинга» «ВКонтакте».