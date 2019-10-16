Билан и Лолита нашли своих фаворитов на конкурсе «Нового радио»

В качестве награды начинающую артистку ждёт запись сингла в оригинальной аранжировке от «Нового Радио» и его последующая ротация в эфире, контракт с Warner Music Russia на выпуск трека и его продвижение, а также медиаподдержка социальной сети «ВКонтакте».
«Музыкастинг 2.0» встряхнул не только российский шоу-бизнес, но и пользователей Cети — онлайн-трансляции конкурса собрали более 10 миллионов просмотров. Десятки тысяч пользователей голосовали во «ВКонтакте» за понравившихся участников вместе с авторитетным жюри, которое в режиме LIVE-прослушиваний выбирало в студии «Нового Радио» финалистов. В команду экспертов вошли настоящие акулы индустрии — генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, программный директор «Нового Радио» Андрей Дроздов, генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков, а также суперзвёзды — Игорь Николаев, Дима Билан, Ёлка, Лолита, Artik из дуэта Artik&Asti, Мари Краймбрери и другие.
Признанные профессионалы российского шоу-бизнеса оценивали творческий потенциал дебютантов. Певица Лолита:
«Артист может не иметь внешность, пробивающую всех наповал, но должен «пробивать» голосом насквозь. Это главное. Петь так, чтобы сразу захотелось добавить его в плейлист».
Среди участников звезда даже нашла «русского Джастина Бибера». Смартфон певицы пополнился новыми треками, а во время выступления одного из конкурсантов, она не могла сдержать эмоций:
«С первой ноты — это секс!»
Эксперты в студии «Нового Радио» порой были единодушны, оценивая участников, но иногда обстановка накалялась до предела, настолько ответственно они подходили к поиску новых звёзд. Дима Билан, споря с коллегами, вступился за популярную музыку:
«Поп-музыка — это вообще-то высокий жанр. Сейчас все говорят о хип-хопе, как о чём-то андеграундном и модном, но он уже давно стал мейнстримом. Не вижу повода для снобизма и пренебрежительного отношения к так называемой “попсе”».
Известный композитор и продюсер Игорь Николаев признался, что тоже переживал за будущее индустрии, но изменил своё мнение за время конкурса.
«Скажу честно, в последнее время у меня было ощущение безнадёги, застоя от того, что происходит на нашей эстраде. Сегодня я увидел, что будущее есть. У меня даже слёзы счастья были, когда слушал финалистов. Спасибо “Новому Радио” за то, что открывает новых артистов, даёт им путевку в жизнь»!
Лучшей начинающей артисткой слушатели «Нового Радио» и жюри «Музыкастинга 2.0» назвали певицу Асию. Под этим псевдонимом уже несколько лет пишет и исполняет песни Анастасия Алентьева из Кемеровской области. Победный хит она сочинила, переживая личную драму — бывший молодой человек разбил ей сердце и сделал предложение другой. Чтобы восстановиться после болезненного разрыва отношений, она решила сменить обстановку и переехала в Москву. О триумфе в музыкальном конкурсе Асия даже не мечтала:
v«Кто-то из друзей скинул мне ссылку на анкету “Музыкастинга”, и я решила отправить песню. Не думала, что из этого что-то получится — слишком много разочарований было в моей жизни. Я много раз ошибалась, падала, плакала. Но неудачи закаляют. Наверное, начался новый этап. Это непривычное, но очень приятное ощущение — чувствовать себя победительницей».
Новая жизнь ждёт всех финалистов «Музыкастинга 2.0». Директор по стратегическим коммуникациям социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков заявил, что готов пригласить их на масштабный летний опенэйр VK Fest:
«Лайнап фестиваля мы пока держим в секрете, но могу приоткрыть тайну и назвать первого участника — Асия выступит на главной сцене VK Fest, который пройдёт в Санкт-Петербурге летом 2020 года».
Высокий профессиональный уровень участников «Музыкастинга 2.0» вдохновил команду «Нового Радио» продолжать конкурс и уже начинать подготовку к следующему сезону шоу. Генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов:
«Сегодня любой музыкант имеет возможность записать и выложить трек в Сеть, получить быстрый отклик от аудитории. Но пробиться в артисты, как прежде, так и ныне — очень сложно. Команда “Нового Радио” озадачена тем, чтобы у русской музыки было клёвое будущее. Мы хотим в это вкладываться, своими ресурсами, своим рабочим и свободным временем, и мне кажется, что это получается. Настолько крутым получился этот наш музыкальный эксперимент, что, уверен, уже весной мы объявим приём работ в третий сезон “Музыкастинга”».
Избранные выступления финалистов и материалы о конкурсе доступны на сайте станции, в мобильных приложениях для iOS и Android и в официальной группе «Музыкастинга» «ВКонтакте».
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