Золотую Сирену «Нового Радио» получили Гагарина, Билан и Барских

Cвои заслуженные награды получили артисты, чьи песни лидировали в одноименном хит-параде радиостанции в течение 2018 года. Среди участников и гостей церемонии присутствовали как хорошо известные исполнители, так и восходящие звёзды и блогеры, ставшие в последнее время самыми обсуждаемыми персонажами.

В этом году обладателями статуэток Золотой Сирены стали Полина Гагарина, Вера Брежнева, Дима Билан, Ани Лорак, Макс Барских, Елена Темникова, «Ночные снайперы», Лолита и Алексей Романоф, Burito, «Руки Вверх», LOC DOG и Ёлка, Настя Кудри, Эмма М, RASA, Alekseev, Filatov и Karas, MARUV, Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и MASTANK. Награда также отправилась в Украину к группе KAZKA.

«Новое Радио» объединило артистов в уникальном музыкальном шоу, сочетающим в себе поражающие воображение декорации, высокотехнологичное оснащение и световые эффекты. Центральным элементом сцены стала многометровая конструкция в виде головы символа Премии – сладкоголосой Сирены – с интеграцией искусственного интеллекта, которая была неотъемлемой частью программы и помогала Вадиму Галыгину и Насте Ивлеевой вести церемонию.

«Высшая Лига» уже успела войти в ТОП музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий европейского уровня. Каждый год на красной дорожке, предваряющей церемонию, блистают самые яркие представители российского шоу-бизнеса. Прошедший вечер не стал исключением – поддержать премию приехали гости и друзья «Нового Радио»: Артем Artik, CYGO, M-Band, Лилия Абрамова (Татарка FM), Алина Артц, Ани Варданян (anivar77), Алёна Водонаева, Родион Газманов, Виктор Дробыш, Сергей Жорин и Наталья Рагозина, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Дмитрий Колдун, Дмитрий Коннов, Юрий Кузнецовский и Лиза Шатилова, Юлия Паршута, Сергей Сафронов, Дана Соколова, Люся Чеботина и многие другие.

На красной дорожке гостей встречали ведущие «Нового Радио» Алина Артюкова и Павел Шейнин. К ним присоединились блогер Женя Искандарова и директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков. Слушатели «Нового Радио» наблюдали за видеотрансляцией с красной дорожки в официальной группе радиостанции во «ВКонтакте».

Кроме 5000 зрителей, собравшихся в концертном зале «Крокус Сити Холла», за ходом церемонии следили также слушатели «Нового Радио» по всей стране. Ведущие Кирилл Калинин и Юрий Новосельцев комментировали происходящее в прямом эфире на волнах «Нового Радио» и на сайте newradio.ru.

Телеверсия «Высшей Лиги» будет показана на канале НТВ в период новогодних праздников.