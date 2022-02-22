Dabro спели в будке «Нового Радио»

Составить компанию топовым артистам можно в специальных музыкальных будках Bellis Box, которые установлены в популярных точках столицы: фудмолле «Депо» на Лесной, ТРЦ «Авиапарк» и «Европейский». В брендированных кабинках доступны песни исполнителей на любой вкус — Макса Барских, Вани Дмитриенко, Клавы Коки, Niletto, Artik&Asti, Zivert и других претендентов на победу в премии «Новое Радио Awards». Видеовыступлениями можно поделиться в социальных сетях.

Вместе с участниками акции споют и сами знаменитости. Так, в первый же день работы музыкальных будок, в «Депо» заглянули Иван и Михаил Засидкевичи. Солисты группы Dabro, номинированные на премию «Новое Радио Awards» как лучшая группа, представили суперхит «На часах ноль-ноль», а также подарили поклонникам фирменную колонку радиостанции и свитшоты со своими автографами.



Dabro

А в «Авиапарке» такой же сюрприз фанам сделали Бьянка и Звонкий, претендующий на статуэтку Золотой Сирены в категории «Лучшая коллаборация» с Мари Краймбрери за фит «Как дела, малыш?».

«Новое Радио Awards» — индустриальная музыкальная премия, лауреатами которой в разные годы становились Jony, Zivert, Artik&Asti, Артём Качер, Dabro, Little Big, Ramil’, Баста, Моргенштерн, Дима Билан, HammAli&Navai и многие-многие другие начинающие исполнители и признанные звёзды. Кто станет обладателем престижной награды — Золотой Сирены — станет известно уже 3 марта.