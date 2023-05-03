Поклонники создали в Казани арт-объект Dabro

За рисунком стоят фанаты из общества #ВыездЗаDabro, которые ездят за музыкантами на концерты в разные города и страны.

Группа Dabro в своих социальных сетях разместила видео на фоне граффити с песней «Надо повторить».



Dabro

«Очень неожиданно. Атмосферно! Это и есть культура, когда появляются такие работы на улицах», — прокомментировали появление нового арт-объекта сами артисты.

Благодаря усилиям любителей музыки в Казани появилась новая достопримечательность, которая в кратчайшие сроки собрала вокруг желающих сфотографироваться.