Сергей Пенкин: Человека принимают по тембру, но еще важнее – харизма!

«Диван для меня – конец жизни», – заявил Сергей Пенкин в начале своего живого выступления на «Авторадио». Эти слова стали лейтмотивом всей беседы, раскрывая жизненную философию артиста, для которого движение – это сама суть существования.

«У меня давление всегда 155-160 – это моя норма. С таким давлением мне жизненно необходимо движение. Не могу просто сидеть без дела, как некоторые – то ли газеты читают, то ли в интернете сидят. Для меня счастье – возможность двигаться. Выбираю места, где меньше людей, а водитель просто ждет, когда у меня есть возможность пройти 5-10 км пешком».



Сергей Пенкин

В шоу «Мурзилки Live» Пенкин представил настоящий музыкальный спектакль, исполнив свои знаковые хиты — от пронзительного «Кто же ты» до трогательной баллады «Сердце на осколки». Между песнями артист делился воспоминаниями и размышлениями. Особенно его развеселил случай, когда поклонник на улице искренне восхитился: «Сергей, вы так классно читаете рэп!» Этот неожиданный комплимент стал поводом для теплой улыбки и доброго смеха в студии «Авторадио».

Творческое кредо Пенкина звучит мудро и просто: «Мы ничего нового не придумаем. Мы просто продолжение». Артист убежден, что настоящее искусство – это не погоня за сиюминутной славой, а способность передавать зрителю чистую энергию таланта. Современных «певичек-однодневок» он мягко, но твердо противопоставляет тем, кто остается в памяти навсегда – как Марк Бернес или Клавдия Шульженко.

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«Человека принимают по тембру, но еще важнее – харизма», – говорит шоумен, который знает цену настоящему успеху.

Студентам Института изящных искусств МПГУ Пенкин передает не только технику вокала, но и эту философию. «Все гениальное – просто», – повторяет он, вспоминая, как Алла Пугачева когда-то приходила учиться к Шульженко. Особое место в его творчестве занимает дуэт с Мариам Мерабовой. Их мощную вокальную работу «Люди» он называет «готовым саундтреком для кино». Ведущие Брагин, Гордеева и Захар пригласили артистов устроить живую премьеру новой композиции на «Авторадио».

Сейчас Пенкин готовится к юбилейному шоу. Концерт, посвященный 65-летию артиста, запланирован на 21 марта 2026 года в Государственном Кремлевском Дворце. Артист раскрыл лишь некоторые детали: зрителей ждут новые песни, попурри из хитов и даже ностальгический элемент – лисья шкурка, как на заре его карьеры.

«Идеи есть… Может, будет симфонический оркестр, струнная группа или неожиданные гости. Мой продюсер недавно подарил мне лису (хвост) и говорит, может, стоит вспомнить старые образы? Шаровары, куртка... Но вы же знаете, я никогда не пишу, что в моем концерте кто-то участвует. Главное – это я, а остальное пусть это будет сюрпризом!»