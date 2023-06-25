Сергей Пенкин прокомментировал слухи: «Все может быть»

Неординарный певец прокомментировал свой подход к творческому процессу.

«Лучше делать долго, но качественно, чем быстро, а потом через 2 года это все забудется. В первую очередь, важно, чтобы нравилось самому. Я хочу петь так, чтобы мне не было стыдно за себя. Когда ты кайфуешь, делаешь что ты хочешь, то и зрители кайфуют, они знают, что ты вкладываешь в пение душу».



Сергей Пенкин

Также на то, что процесс создания альбома оказался столь продолжительным, повлияло участие в записи музыкантов практически со всего мира. Да и прежде, чем их привлечь, был проделан немалый объем работы.

«Хороший аранжировщик сначала делает свой вариант, а потом музыканты добавляют в него что-то свое, чтобы было ближе к живому звучанию. Всегда же классно живьем!»



Сергей Пенкин

Мурзилки также расспросили Сергея о фильме, приуроченном к его прошедшему 60-летию (само событие состоялось более двух лет, а в марте этого года вышла картина о юбилейном шоу артиста). В начале киноленты появляется какой-то молодой выскочка, поющий голосом Сергея Пенкина, и продюсер заявляет «мы решили тебя апгрейдить». В эфире «Авторадио» Мистер экстравагантность поделился, кому принадлежит эта идея и нужен ли действительно апгрейд Пенкину.

«Возникла такая мысль у продюсера, я как-то спокойно к этому отнесся. На роль «молодого меня» пригласили модель из Эстонии. При этом считаю, что постоянно чем-то шокировать и набивать оскомину у зрителя нельзя. Так иногда, чуть-чуть затравил и ушел в подполье. Не хочу надоедать».



Сергей Пенкин

На живом концерте «Авторадио» Сергей спел сразу несколько композиций из нового альбома. Так трек «Не забывай» был исполнен вместе с автором песни Натальей Ортник, с которой артист уже давно тесно сотрудничает.

Также состоялась еще одна премьера в радиоэфире - «Не люби меня». Новая работа, выполненная в абсолютно несвойственном для певца жанре. Пенкин объяснил, в чем смысл данного эксперимента.

«Просто интересно было. Эту песню для нас написали молодые и очень модные авторы. Но мы сделали ее по-своему, чтобы она не просто была модная, а осталась на долгое время».

Также Сергей прокомментировал слухи о предстоящем возможном дуэте с популярной исполнительницей Мари Краймбрери.

«Все может быть. Я не очень слушаю нашу современную эстраду и мне просто предложил мой продюсер Вадим, я как бы решаю это».



Сергей Пенкин

Не обошли вниманием мурзилки и скандальный случай на авиарейсе Южно-Сахалинск – Москва, где артист якобы угощал всех пассажиров коньяком.

«Скандалы приходят сами, я специально никуда не лезу. Я не хотел. Я пришел угостить наших музыкантов. А кто-то решил заснять. Но и это было с чистой душой. Я уже как-то говорил, что если получу звание заслуженного, то напою всю страну. Я проставляюсь…»

В этом году артист отмечает 35-летие своей концертной деятельности и пригласил всех радиослушателей «Авторадио» на грядущий концерт «Летние песни о Любви», который запланирован 14 июля в «Зеленом театре» на ВДНХ.

«На профессиональной сцене я всю жизнь пою, а с тех пор, как я стал известным прошло уже 35 лет. На концерте в «Зеленом театре» будут сыграны и практически все композиции с нового альбома «Нам не избежать любви»».