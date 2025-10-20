Сергей Пенкин заплатил 350 т.р. за порванный матрас

Сергей Пенкин сообщил, что у него был выходной день после концерта в Новосибирске.



Сергей Пенкин

«После концерта у меня был выходной. Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что не заметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер. Уже утром, после бессонной ночи я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб - 350000 рублей!», - рассказал артист.

Сергей Пенкин не несёт ответственности за повреждённый матрас в новосибирском отеле, поскольку изделие оказалось бракованным, - заявил директор артиста Вадим Колчков. По его словам, матрас порвался по шву в результате производственного дефекта, а не преднамеренных действий исполнителя.

Он также отметил, что юристы певца уже ведут переговоры с представителями гостиницы и готовят официальный запрос для оспаривания назначенного штрафа. Директор Пенкина подчеркнул, что в настоящее время проводится независимая оценка качества спорного матраса для подтверждения его изначальной неисправности.

«Делается оценка этого матраса. Он порвался по шву. То есть не рваный был, это просто либо старый матрас, либо некачественный», — уверен Колчков.