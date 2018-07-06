Пьяного Сергея Пенкина обокрали на крупную сумму

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

5 июля в полицию обратился С.Пенкин. «Артист сообщил, что ночью 1 июля он, будучи нетрезвым, уснул на скамейке на ул. Кузнецкий Мост. В этот момент неизвестный, воспользовавшись беспомощным положением певца, похитил у него золотую цепочку с золотым крестиком и золотой иконой, кольцо, наручные часы, мобильный телефон iPhone X и 30 тыс. руб., после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.



Сергей Пенкин

Материальный ущерб потерпевший оценил в 1 млн 10 тыс. руб. В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и приступили в розыску преступника.